Пентагон занижает реальную численность военнослужащих США в Афганистане

Кабул, 15 марта. Численность американского контингента в Афганистане оказалась выше заявленной Вашингтоном. Об этом свидетельствуют данные, приведенные в докладе The New York Times.

На данный момент, по подсчетам журналистов, в регионе остается порядка 3 500 американских военнослужащих. Это на 1 000 превышает численность, официально названную властями США.

СМИ считают, что это всерьез усложнит планы по выводу американских военных из Афганистана. Согласно решению, принятому еще в период президентства Дональда Трампа, завершить отвод войск из этой страны предполагается до 1 мая 2021 года.

Biden is wrestling with whether to follow through with a full withdrawal of the 2,500 US troops still in Afghanistan — except, as it turns out, that number is actually around 3,500. ⁦⁦@Tmgneff⁩ @helenecooper⁩ ⁦@EricSchmittNYT⁩ https://t.co/TGfTi2wlap — Peter Baker (@peterbakernyt) March 14, 2021

При этом в Штатах не исключают и отказа от вывода американских военных с афганской территории, о чем в начале марта заявлял госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы рассматриваем полный вывод наших сил к 1 мая, равно как и другие варианты», — отмечал он в письме президенту республики Ашрафу Гани.

На сегодняшний день Вашингтон заявляет, что ключевым условием для полного отказа военных США от присутствия в регионе остается выполнение «Талибаном»1 (деятельность запрещена в РФ) мирного соглашения, подписанного в 2020 году.

При этом даже в случае вывода американских военных Штаты останутся активным участником процесса мирного урегулирования в регионе. Об этом свидетельствуют недавние инициативы Госдепа — в частности, масштабный план по деэскалации афганского конфликта.

Report: Blinken Offers Plan to Bolster Afghan Peace Process https://t.co/WoDRVUhEO0 — Military.com (@Militarydotcom) March 8, 2021

В составленной американским руководством программе содержится ряд шагов, которые, по мнению Вашингтона, помогут привести Афганистан к миру. Среди них — формирование временного правительства и проведение переговоров между сторонами конфликта. Площадку для них должна предоставить Турция.

Однако ни Кабул, ни талибы не отнеслись к плану с воодушевлением. Официальный представитель политического офиса «Талибана» Наим Вардак усомнился в том, что временное правительство способно помочь в решении афганской проблемы.

Переходные правительства создавались после американского вторжения, но ни одно из них не решило проблем, — отметил он.

Раскритиковали инициативу и официальные власти. Первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявлял, что мирное соглашение не может быть навязано стране извне. Кроме того, Кабул, по его словам, не намерен участвовать в инициативах, которые способны ограничить право народа голосовать.

1 Организация запрещена на территории РФ.