Россиянам назвали верный способ продлить жизнь на 25 лет

Москва, 15 марта. Наличие у человека полезных привычек и соблюдение правил ЗОЖ способно отсрочить смерть на 25 лет. Начинать никогда не поздно, считает эксперт.

Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения РФ Любовь Дроздова рассказала, как россияне могут продлить себе жизнь. По ее словам, в этом может помочь соблюдение основных принципов ЗОЖ, сообщает РИА Новости.

«В принципе, по совокупности, если мы говорим о молодом возрасте, то это может быть увеличение на 20, даже 25 лет, то есть это очень значительные цифры», — поделилась статистикой Дроздова.

Врач уверена, что чем раньше человек выбирает путь здорового образа жизни, тем больше он проживет на этом свете. Именно здоровые привычки являются основополагающим фактором продления собственной жизни, считает Дроздова.

Выступление специалиста прошло в рамках онлайн-конференции, посвященной старту марафона ценностей здорового образа жизни «Поколение ZОЖ». Она прошла на площадке МИА «Россия сегодня».

Полезным для здоровья человека также является здоровый сон. Ранее сообщалось, что человеку не стоит нарушать циркадные ритмы, чтобы не вызвать проблемы со здоровьем.