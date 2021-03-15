Губернатор Московской области признался, что иногда ругается матом

Москва, 15 марта. Нецензурной лексикой иногда можно выражать лишь эмоции, а не оскорблять или унижать людей, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Об этом он рассказал в интервью тиктокеру Арине Ростовской. По его словам, мат является частью жизни и русского языка, которая ярко, коротко и доходчиво передает эмоцию.

«Главное, чтобы мат не оскорблял и не унижал человека<…>Должен признаться, да, матерюсь. Бывают моменты эмоциональные, особенно в спорте», — подчеркнул Воробьев.

Помимо этого, по словам главы региона, он старается в своей жизни не совершать поступков, за которые ему было бы стыдно, сообщил телеканал «360».

Ранее губернатор Подмосковья поручил властям региона ввести рассрочку на счета за коммунальные услуги из-за холодной зимы.