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Климов раскрыл причину постоянных вмешательств США во внутренние дела России

Климов раскрыл причину постоянных вмешательств США во внутренние дела России

Москва, 15 марта. Сенатор Совета Федерации Андрей Климов рассказал о правовой подоплеке постоянных нападок на Россию со стороны западного мира.

Американское вмешательство во внутренние дела Российской Федерации имеет серьезное правовое обоснование, уверен председатель Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

«И Энтони Блинкен (государственный секретарь США. — Прим. ред.), и другие государственные секретари США должны вмешиваться в наши дела по закону. Федеральные закон США принуждает американцев вмешиваться в наши внутренние дела», — заявил Климов.

Речь идет о принятых в 2014 году законах о регистрации иностранных агентов в США, имеющих общее название FARA. FARA принуждает иностранные организации на территории США проходить обязательную процедуру верификации, а закон «О поддержке свободы Украины» фактически вынуждает всех американцев вмешиваться во внутренние дела Москвы в рамках борьбы с воссоединением Крыма с РФ. В 2017 году этот закон уже подвергала детальной критике пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

Федеральное агентство новостей рассказывало, как американские власти искусствено создавали «горячие точки» в странах Ближнего Востока.

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