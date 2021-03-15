Суд вынес приговор судмедэксперту по делу «пьяного мальчика» из Кирова

Киров, 15 марта. Судебно-медицинского эксперта Сергея Насонова, заявившего о наличии алкоголя в крови погибшего в ДТП мальчика, признали виновным в халатности.

Насонову назначили шесть месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработной платы в доход государства, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов. Приговор в законную силу не вступил.

Летом 2019 года в селе Буйское Уржумского района Кировской области машина сбила шестилетнего мальчика, который катался на велосипеде. От полученных травм ребенок скончался на месте аварии. Судмедэксперт, изучавший тело погибшего, выявил в его крови 0,51 промилле алкоголя. Позднее было установлено, что образцы крови показали неверный результат из-за нарушений при хранении. В ноябре 2020 года СК РФ возбудил уголовное дело в отношении эксперта, проявившего халатность.