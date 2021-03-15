Кудрявцева опубликовала фото перенесшей инсульт матери

Москва, 15 марта. Телеведущая Лера Кудрявцева показала, как провела воскресенье в кругу семьи. Поклонники знаменитости впервые смогли увидеть ее мать Александру Ивановну, перенесшую инсульт.

Трагедия в семье Кудрявцевой произошла прошлым летом, когда ее родительница отдыхала в Алуште. Инсульт привел к частичному параличу и затронул левую сторону тела женщины.

Сейчас состояние Александры Ивановны, видимо, значительно улучшилось. На своей странице в Instagram Кудрявцева опубликовала фото, на котором ее мать сидит за столом со стаканом в руке. На снимке женщина выглядит абсолютно здоровой. Поклонники уточнили у телеведущей, как Александра Ивановна чувствует себя после инсульта.

«Ничего, восстанавливаемся», — ответила звезда экрана.

Поклонники поддержали Кудрявцеву и пожелали здоровья ее матери. Подписчики обратили внимание, что женщина прекрасно выглядит на снимке, сообщает «Вечерняя Москва».

«Счастье! Маме крепкого здоровья!»; «Лера, это ваша мама? Ну красавица!»; «Очень рада видеть вашу маму, здоровья ей и еще раз здоровья», — написали комментаторы.

Лера Кудрявцева воспитывает дочь Машу, которой в этом году исполнится три года. Недавно девочка отчитала звездную маму за немытую посуду.