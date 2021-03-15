В России заявили о неизбежном завершении СП-2 даже под окрики из США

В ближайшее время США не оставит попыток помешать реализации «Северного потока — 2», заявил ФАН заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. В числе прочих факторов на такую тактику влияет желание Вашингтона все контролировать, считает эксперт. Однако СП-2 будет достроен обязательно, невзирая на окрики США, уверен он, «на пальцах» доказав свой тезис.

«Какие-то страны обладают большей политической субъектностью, какие-то — меньшей, а какие-то вообще ею не обладают и являются, по сути дела, объектами международного политического процесса. Странами они могут называться крайне условно. США пытаются привести Евросоюз в позицию частично субъектного участника, а еще лучше для Вашингтона, если Брюссель вообще утратит субъектность и будет послушно делать то, что требуется», — отметил Фролов.

По мнению собеседника ФАН, Соединенным Штатам не нравится растущая самостоятельность стране ЕС.

«Пока США держат руку на пульсе — на тоненькой-тоненькой ниточке пульса Украины, — в любой момент можно создать газовый кризис и в случае чего перекрыть поставки газа. А это напрямую повлияет на промышленный потенциал и на политическую ситуацию в Евросоюзе», — добавил Фролов.

Стремление США контролировать страны Европы таким способом, по мнению эксперта, напрямую связано с экономическими интересами Вашингтона, в том числе с защитой своего рынка от европейских поставщиков.

«Можно вспомнить знаменитый «Дизельгейт»: когда концерн Volkswagen вдруг неожиданно стал проявлять излишние успехи на американском рынке, что случилось? «Ой-ой-ой, от ваших двигателей выбросы превышают заявленные объемы, вы должны не только покаяться, но и заплатить!» Volkswagen теперь платит и умерил свои аппетиты на американском рынке. Ведь в США автопроизводители до сих пор не вышли из кризиса еще 2007 года — они на ладан дышат. И тут американцы говорят: «Погодите, у вас выбросы!» — «А у остальных что, все нормально?» — «А у остальных все нормально. Здесь смотрим, здесь не смотрим». Это их объективные экономические интересы», — рассказал Фролов.

Он добавил, что на развитие ситуации в дальнейшем будет влиять большое количество разных факторов, причем «Северный поток — 2» — это лишь частный случай охватывающего многие сферы политического процесса с участием США и стран Евразии, в том числе Китая.

«Если США окончательно поймут, что они проиграли эту борьбу, то им нужно будет сохранить лицо. Потому что это очень важно — не показать, что ты проиграл, что ты не смог. Ты кричал, ты бился в истерике, твои дипломаты слали недипломатичные письма европейскими компаниям, участвующим в «Северном потоке — 2». Ты грозился санкциями, карой небесной — а всем плевать. Все взяли и строят. В этой ситуации можно сказать: «Ну и стройте. Это я вам разрешил! Вот поэтому вы и строите, а не потому, что я вам не смог помешать. Я бы мог — в любой момент. Прямо сейчас могу, но просто я вам разрешаю». Да, в этом плане такое заявление может прозвучать», — отметил Фролов.

При этом замдиректора Института национальной энергетики отметил, что такое заявление может прозвучать совсем не скоро. Он напомнил, что эта история имеет многолетний контекст в виде противостояния России и США еще со времен Холодной войны.

В свою очередь, представители комитета по энергетике Госдумы РФ уверены, что скорейшее завершение реализации проекта — единственно возможный вариант, несмотря на участившиеся попытки США помешать этому.

«Я уверен, что газопровод будет достроен. 50 лет прошло с тех пор, как уже была подобная история: газопровод Уренгой—Ужгород, было введено эмбарго на поставку оборудования европейских поставщиков. Тогда хватило разума у действовавшего президента США (Рональда Рейгана. — Прим. ФАН) отказаться от этого давления на Европу. Я надеюсь, что и у нынешнего президента хватит мудрости, чтобы прекратить давить на своих союзников и не доводить ситуацию до абсурда. Потому что если проект не будет реализован, пострадают все», — заявил ФАН председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

Его коллега по думскому комитету Сергей Есяков также выразил уверенность в успешном завершении проекта.

«Время все равно сыграет на стороне Российской Федерации: газопровод все равно будет востребован, причем очень активно. Он, во-первых, экономически целесообразен. А во-вторых, достаточно серьезные негативные последствия может повлечь отмена этого проекта», — отметил он.

«Северный поток — 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря для создания прямого и надежного газоснабжения стран Европы без использования транзитных газопроводов на территории Украины. Против реализации проекта выступают США, Прибалтика, Польша и Украина. Между тем, 4 марта германский концерн Uniper, который выступает одним из финансовых партнеров СП-2, заявил в ходе телефонной конференции с инвесторами о готовности газопровода на 98%.