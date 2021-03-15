Полиция задержала «веломаньяка» за 12 нападений на женщин-пешеходов

Лондон, 15 марта. Британский велосипедист осужден за то, что трогал женщин на прогулках. Англичанину вменили по меньшей мере 12 эпизодов сексуального насилия.

Серия неприятных историй произошла на пешеходных дорожках в Манчестере и Чешире. Там 19-летний «веломаньяк» догонял женщин на велосипеде сзади и трогал их за интимные места. О не совсем стандартных велопрогулках сообщает Daily Mail.

По информации сотрудников правоохранительных органов, есть большая вероятность, что этот же самый человек причастен к еще семи подобным нападениям вокруг канала Бриджуотер в Манчестере. На след Джошуа Э. вышли благодаря проведению операции «Карбон», которую проводила полиция Большого Манчестера. Дело в том, что стражи порядка получили множество обращений, в которых британки заявили о сексуальных домогательствах со стороны мужчины на горном велосипеде.

Сначала пострадавших англичанок было трое, но затем схожие эпизоды посыпались как из рога изобилия. Случались дни, когда подобные инциденты происходили дважды в день. В каждом случае велосипедист таким образом проезжал мимо женщины, что «невольно» ощупывал ее, либо жертва определенным образом прикасалась к «спортсмену».

«Мы серьезно относимся к этим инцидентам, поскольку они причиняют страдания тем, кто стал мишенью этого человека, и мы понимаем озабоченность, которую они вызывают в обществе», — заявили в полиции.

Правоохранители настоятельно призвали всех, кто что-либо знает о невыявленных случаях подобного бестактного поведения, немедленно сообщить эту информацию в полицию. По их словам, это сильно поможет в расследовании серии сексуальных домогательств со стороны ранее судимого британца.