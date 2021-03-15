Киев перебрасывает военную технику в населенные пункты в Донбассе

Донецк, 15 марта. Представители ДНР уличили Киев в переброске тяжелого вооружения в населенные пункты у линии разграничения в Донбассе.

Официальный представитель Народной милиции ДНР заявил о размещении украинскими силовиками пяти единиц военной техники в подконтрольных Киеву населенных пунктах Донбасса.

«Выявлено размещение пяти единиц вооружения и военной техники вооруженных формирований Украины вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории», — сказал он.

По словам представителя военного ведомства республики, разведчики ДНР обнаружили зенитно-ракетный комплекс, танк Т-72 и БМП-2.

Ранее стало известно об обстреле со стороны ВСУ пригородов Донецка и Горловки. Обстрелы со стороны украинских подразделений ведутся ежедневно.