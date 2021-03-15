Жители Владимирской области с июля сдали почти 165 литров ковидной плазмы

Владимир, 15 марта. Областная станция переливания крови во Владимирской области с июля 2020 года приняла 164,8 литра плазмы коронавирусных пациентов, рассказали в медучреждении.

Переливание крови может помочь тем пациентам, у которых коронавирусная инфекция протекает особенно тяжело, передает издание «Владимирские ведомости». Как уточнил главврач Областной станции переливания крови Дмитрий Находкин, свыше 52 литров ковидной плазмы транспортировали в инфекционные госпитали Гусь-Хрустального, Собинки, Владимира, Петушков, Юрьев-Польского и Судогды.

Один донор в среднем сдает 600-650 миллилитров плазмы, уточнили медики. Такая доза разделяется на две-три части и может спасти жизнь двум-трем больным.

Плазму крови с антителами получают люди со средней и тяжелой формой заболевания COVID-19. Как сообщалось ранее, с апреля 2020 года свыше 10 тыс. москвичей испытали метод переливания иммунной крови.