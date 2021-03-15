«JourФак Манукяна»: Страсти по «Евровидению»

Прекрасным мартовским вечером тема «Евровидения» неурочно ворвалась в Россию. За два месяца до проведения конкурса в Роттердаме впервые за долгие годы в нашей стране состоялся национальный отбор.

На суд зрителей было представлено всего три кандидатуры: Антон Беляев, две Маши и Манижа. Их выступления в прямом эфире не отличались безупречностью и до последнего не было ясно, кто же одержит победу. В итоге зрители отдали предпочтение Маниже. Этот выбор возымел эффект разорвавшейся бомбы. В соцсетях появилась масса гневных откликов. Да и в профессиональном сообществе мнения разделились.

Однако в чем были едины специалисты, так это в том, что возможно песня и не самая удачная, но переход на личности в отношении самой Манижи абсолютно недопустим. Букмекеры отреагировали на замену участника от России довольно стремительно. Европа ждала снова Little Big, но в итоге они отказались от поездки. Это резко снизило рейтинги России в конкурсе, и с третьей позиции нашу страну переместили на четырнадцатую.

Однако страсти по «Евровидению» коснулись не только России. К примеру, на Украине представили на конкурс песню с этническими мотивами на украинском языке. Букмекеры и здесь отреагировали довольно жестко. Украину отправили на двадцатое место. Скандал случился и на Кипре. Там исполнительница спела о своей любви к дьяволу. Это, разумеется, возмутило церковь, да и многих общественных деятелей.

Однако самый масштабный скандал произошел в Белоруссии. Ее представители спели песню, в которой Европа нашла политический подтекст. Похоже после ее перевода Европа вдруг обнаружила, что и ей и так называемым лидерам белорусской оппозиции в изгнании дали звонкую пощечину. «Евровидение» сразу же удалило эту песню со своего официального ютуб-канала и потребовало заменить песню. Вот так ярко готовится к конкурсу Европа. Хотя, сложно назвать конкурс чисто европейским, ведь в нем уже несколько лет участвует Австралия, а в числе победителей числится Израиль.