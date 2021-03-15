Азаров: Зеленского на следующих выборах сможет обойти кандидат от оппозиции

Санкт-Петербург, 15 марта. Социолог Евгений Копатько на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» назвал Зеленского предателем, а бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что победить Зеленского на выборах сможет «незасвеченный кандидат».

«Почему народ выбрал Зеленского в 2019 году? Потому что оппозиция смогла выдвинуть конкурента Порошенко. Все понимали, что на второй срок он не останется из-за ненависти населения к нему. На этом Зеленский и сыграл. Если бы оппозиция тогда поддержала другого кандидата, у Зеленского мог появиться конкурент, тот же Юрий Бойко, который на выборах набрал всего 12% голосов», — сказал Азаров.

По его мнению, главной задачей всех оппозиционных сил является выбор одного кандидата, который способен воспользоваться заработанным Зеленским негативным мнением от украинцев и отрицательным балансом доверия. Бывший премьер-министр считает, что в качестве кандидата в президенты нужно выдвигать неизвестного человека, которого бы поддержали известные политики.

Социолог Евгений Копатько полагает, что падающие рейтинги президент Украины будет удерживать всеми возможными способами, самым эффективным будет война в собственной стране.

«Зеленский предал тех, кто за него голосовал. А для таких людей предательство — норма жизни. Но пропаганда делает свое дело. Например, закрытие Зеленским ряда украинских телеканалов поддержало более 50% населения, а не поддержало всего 30%. На этом фоне Зеленский перехватил часть националистической повестки. Но есть одна тонкость: подготовка войны в Донбассе загоняет украинскую власть в серьезную ловушку, из которой сложно будет выбраться», — считает он.

По мнению эксперта, военными действиями Зеленский пытается вернуть падающие рейтинги, стараясь доказать, что он может силовыми методами повлиять на вооруженный конфликт, держа в напряжении и украинцев, и россиян, которые следят за событиями в ЛНР и ДНР.

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