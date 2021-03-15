Sohu предложили России обхитрить США и оставить их без редких металлов

Москва, 15 марта. Редкоземельные элементы считаются самыми ценными природными ресурсами, и не просто так. Сегодня они применяются в самых различных производственных сферах. Это и микроэлектроника, и атомная промышленность, и даже космическая индустрия. Сегодня лидерские позиции по добыче данного сырья находятся в руках Китая. Страна при помощи этого не только удовлетворяет свои потребности в редких металлах, но и активно их экспортирует.

Основными потребителями такой удивительной продукции конечно же являются США. Активные закупки РЗМ из КНР Вашингтон делает довольно часто. Но с недавних пор, как сообщают китайские журналисты, американцам пришлось столкнуться с дефицитом сырья. Причиной тому является прекращение поставок металла из Китая. Очевидно, что это произошло из-за обострения отношений между Пекином и Вашингтоном. Американцы обратились к новому поставщику, но и тут не обошлось без сюрпризов.

США решили, что заменить Пекин сможет Монголия. Улан-Батор тоже не смог отказаться от такой выгодной сделки. И, вроде бы, стороны уже готовы подписать договор, но американцы забыли очень важный фактор — у Монголии нет выхода к морю и граничит она только с Россией и Китаем, приводит «ПолитРоссия» перевод статьи Sohu.

Китайцы, естественно, не будут помогать ни США, ни Монголии, ведь это их прямые конкуренты на рынке редкоземельных металлов. Так что о транзите РЗМ через территорию этого государства Вашингтону также придется забыть. И снова остается только Россия, но и наше согласие после всего, что происходит сегодня, крайне трудно заполучить. По мнению китайских аналитиков, Москва по полной должна воспользоваться случаем, чтобы хитро отомстить Вашингтону.