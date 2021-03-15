Экс-премьер Украины рассказал, как в стране уничтожали русский язык

Санкт-Петербург, 15 марта. Новая власть Украины первым решением запретила русский язык, рассказал бывший премьер-министр страны Николай Азаров на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«Все назначения на Украине происходят только с согласия США: премьер-министра, ключевых фигур. Внутренняя политика осуществляется только при поддержке Международного валютного фонда. Я подчеркиваю: там нет ни одного самостоятельного политического назначения. Какое правительство рискнуло бы запрещать телеканалы, накладывать санкции на своих граждан, арестовывать журналистов, если бы не имело прямых команд от своих хозяев?» — заявил Азаров.

По словам бывшего премьер-министра Украины, в стране происходит насильственная украинизация. При этом национальные силы вовсе не стоят во главе власти. По словам Азарова, если бы у власти стояли представители настоящих национальных сил — они были бы заинтересованы в развитии Украины.

«Даже в 1996 году, когда не было разгула неонацистов, а в Раде было большое количество здравомыслящих людей, не удалось проголосовать за два государственных языка. В Конституции Украины было записано: «Украинский является государственным языком». Но конституция гарантировала свободное использование русского языка во всех сферах жизни. В 2010 году внести изменения в конституцию не удалось. Но нам удалость протащить закон Кивалова-Колесниченко, который гарантировал использование русского языка в качестве официального в регионах, где проживает большинство русского населения», — напомнил Азаров.

По словам бывшего украинского премьера, этот закон устраивал всех ровно до Майдана 2014 года. 22 февраля, в день государственного переворота, именно этот закон был отменен — вместе с принятием отставки Виктора Януковича и амнистии всех участников событий Майдана, нарушивших закон. По словам Азарова, новая власть видела в нем серьезное препятствие для насильственной украинизации населения.

«Украина сегодня управляется внешними силами, прежде всего — американскими. Власть в стране несамостоятельная — она принимает решение, исходя из команд внешних партнеров или кураторов. В интересах американцев — сохранить конфликт в стране как можно дольше. Более того — развернуть этот конфликт. А облекается это во что угодно: в «агрессию России» или войну в Донбассе», — заявил Азаров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил боевиков добровольческих батальонов.