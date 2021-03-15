Московский судья получил реальный срок за взятку в 1 млн рублей от наркодилера

Мытищи, 15 марта. Мытищинский городской суд признал виновным бывшего судью Кузьминского районного суда города Москвы. Как стало известно ФАН, мужчина погорел на взятке в 1 млн рублей.

В суде было установлено, что в марте 2019 года борцы с незаконным оборотом наркотиков выявили лабораторию, в которой варили амфетамин. Они также задержали мужчину, который организовал незаконное производство наркотических веществ. Его привели к следователю, который, как и положено, предоставил тому адвоката.

В личной беседе адвокат рассказала задержанному, что на суде он будет арестован и отправлен за решетку в СИЗО. Но женщина добавила, что за 1 млн рублей она сможет договориться о домашнем аресте через знакомого судью. Задержанный согласился. Первый транш был в размере 200 тыс. рублей. Деньги адвокат передала знакомому судье прямо в кабинете последнего.

Во время судебного заседания по избранию меры пресечения, несмотря на требования следствия и прокуратуры о заключении наркодилера под стражу, подозреваемого отправили под домашний арест по месту проживания его дяди в Москве, потому что он не имел постоянной регистрации в столичном регионе.

Родственники стали спешно собирать оставшуюся часть денег, однако требуемой суммы не нашли. Подозреваемый стал тянуть время, а судья — предъявлять претензии адвокату. Та, в свою очередь, принялась пугать своего клиента изменением меры пресечения. Мужчина понял, что требуемой суммы у него не найдется, и обратился к сотрудникам ФСБ.

Остальные действия проходили под оперативным контролем чекистов. Оставшаяся сумма денег была помечена и передана судье под видеозапись. После этого мужчину задержали с поличным. Светящиеся купюры позже были изъяты в шифоньере на квартире осужденного.

По данному факту в отношении судьи возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Получение взятки». Судью после скандала уволили с государственной должности и избрали для него меру пресечения в виде подписки о невыезде и примерном поведении. Ему грозило до 12 лет лишения свободы.

На процессе бывший блюститель закона не признавал своей вины. Лишь на предпоследнем заседании Фемиды он решил сознаться и раскаяться в совершении преступления. Он даже принес и выдал последние 80 тыс. рублей меченых денег, которые у него не нашли во время обыска. Учитывая его чистосердечное раскаяние, суд приговорил его к 4 годам 6 месяцам лишения свободы. Исправляться мужчина будет в колонии строгого режима.

Обвинение поддерживала прокуратура Московской области.