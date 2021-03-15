Нумеролог рассказала, как устраняют конкурентов с помощью порчи

В результате целенаправленного негативного воздействия на энергетику человека он может начать болеть и даже расстаться с жизнью. Об этом в беседе с ФАН рассказала психолог, нумеролог Элена Гамаюн.

По словам эксперта, нередко те или иные трагедии, тем более со знаменитостями, происходят не по воле случая, а стараниями конкретных людей.

«Сколько мы знаем известных актеров и актрис, которые умирали по непонятным причинам. Человек просто сгорал на глазах. Вы думаете, это случайность? Так работают конкуренты — бегают по ведьмам и заказывают порчу», — заявила она.

Элена Гамаюн рассказала, как именно недоброжелатели могут воздействовать на своих жертв.

«К сожалению, существуют разные способы воздействия. Например, нейролингвистическое программирование и энергетическое воздействие. Ни для кого не секрет, что человек — психоэнергетическое существо. Если негативно воздействовать на энергетику личности, делать пробои, атаки, то в результате человек может начать болеть, тухнуть на глазах и даже расстаться с жизнью», — пояснила собеседница ФАН.

В заключение она привела конкретный случай из жизни своей знакомой.

«У меня есть клиентка из большого спорта олимпийского уровня. Так вот, на ее ученицу сделала порчу конкурентка. Девочка находила у себя в вещах какой-то непонятный воск, свечи. Потом она упала, сломала ногу и не смогла участвовать в соревнованиях», — поведала нумеролог.

Ранее Элена Гамаюн объяснила, как принц Гарри может свести в могилу свою жену.