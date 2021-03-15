Эксперты рассказали, как российские власти заботятся о незащищенных гражданах

В России, действительно, очень развита система оказания социальной помощи, она охватывает широкие слои населения — начиная от пенсионеров, заканчивая молодыми мамами. В ходе прямого эфира, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН, о текущей ситуации с оказанием соцпомощи рассказали председатель комитета по социальной политике правительства Санкт-Петербурга Александр Ржаненков, депутат Госдумы Сергей Вострецов и директор СПб ГБСУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов №1» Михаил Севастьянов.

Дома престарелых

Вострецов считает, что Россия развивается активными темпами — строятся детские сады и школы. Кроме того, сегодня трудно представить учебное заведение, например, без бассейна. Однако в защите государства нуждается и другая категория граждан — пожилые люди, поэтому в стране активно растет количество домов престарелых.

«Государство встало на путь развития, мы в 90-х и мечтать об этом не могли. Строятся сады и школы. Причем новую школу или садик без бассейна сейчас уже невозможно представить. Взросление государства заключается не только в заботе о детях: в защите нуждается и другая категория — пожилые родители. Государство развивает систему диспансеров и домов престарелых», — заявил он.

Сергей Вострецов отметил, что на сегодняшний день в стране существует 1,5 тыс. частных учреждений, где проживают пожилые граждане и люди с ограниченными физическими возможностями, но только 255 из них входят в реестр и контролируются государством. Поэтому депутаты Госдумы намерены внести изменения в три действующих закона, чтобы урегулировать вопрос с частными домами престарелых. Такие учреждения обяжут проходить гослицензирование.

«Кроме того, государство предоставит таким учреждениям определенные преимущества: льготное кредитование, возможность права получения компенсаций до 60 тыс. рублей. Контролироваться это будет Федеральной службой по труду и занятости. Чтобы открыть частный дом престарелых, нужно будет пройти соответствующий этап лицензирования. Рынок станет прозрачным и понятным и будет больше развиваться. Процедура будет проходить постепенно — в течение двух-трех лет», — указал Вострецов.

Парламентарий рассказал и о том, почему государство было вынуждено вмешаться в вопрос, связанный с частными домами престарелых. По его словам, не все учреждения придерживались прописанных стандартов.

«Почему государство вмешалось в эту сферу? Стандарты для этих видов деятельности должны быть одни. Теперь таких частных лавочек не будет. Никто не позволит издеваться над гражданами. При нарушениях будет ответственность вплоть до уголовной», — уточнил он.

Председатель Комитета по соцполитики Петербурга Александр Ржаненков рассказал, что Российская Федерация, в отличие от Запада, прошла пандемию с «наименьшими потерями», поскольку были предприняты все необходимые меры — выделено дополнительное финансирование, предоставлены средства защиты, подготовлены специалисты.

«Бюджет комитета увеличен до более чем 70 млрд рублей. Россия прошла путь пандемии с наименьшими потерями, чем за рубежом. Были приняты меры по дополнительному финансированию, предоставлены средства защиты, персонал подготовился. Мы научились работать в таких условиях. Сотрудникам установлены дополнительные выплаты за работу в «красных зонах», — сказал Ржаненков.

По его словам, благодаря эффективной работе системы здравоохранения растет продолжительность жизни и количество долгожителей. Кроме того, в Северной столице есть инфраструктура для помощи людям с ограниченными возможностями и пенсионерам.

«В каждом районе есть центры социального обслуживания. Благодаря активной позиции властей развивается добровольческое и волонтерское движение. На фоне пандемии они были особо востребованы. Более 80 тыс. волонтеров оказывали и продолжают оказывать помощь. В Санкт-Петербурге есть отлаженная система таких заявок. Сегодня в стационарах города находится более 10 тыс. людей с ограниченными возможностями и пенсионеров. Помимо этого, на дому обслуживаются около 300 тыс. человек. Людям трудно менять привычные условия, поэтому многие при необходимости вызывают к себе соцработников», — заявил Александр Ржаненков.

Директор Дома-интерната для престарелых и инвалидов №1 Михаил Севастьянов рассказал, как России удалось избежать тех ужасов, которые происходили в домах престарелых и интернатах в Италии, Швеции, США, как удалось спасти множество людей, почему отечественная система здравоохранения оказалась лучше. По его словам, все дело в помощи государства и сотрудниках социальной сферы, которые работали по 14–15 дней подряд.

«С февраля 2020 года мы ограничили круг посещений из-за коронавируса. Со 2 апреля учреждение перешло на режим обсервации с посменной работой. Сотрудники работали по 14–15 дней. Люди, работающие в соцсфере, настроены помогать другим. Понимание было найдено и подкреплено допфинансированием (выплатами). Через две-три смены такой режим работы не вызывал отторжения. Кроме того, сейчас многие не хотят из него выходить. С людьми нужно находить общий язык», — отметил Севастьянов.

В свою очередь Вострецов заявил: «За границей может быть комфортнее в таких учреждениях, но у нас в них безопаснее».

Пенсионный возраст

Креативный директор пресс-центра Медиагруппы «Патриот» Артемий Галицын поднял вопрос пенсионной системы, которая сегодня подверглась критике. Так, например, руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что отмена налоговых льгот для экспортеров сырья могла бы принести 2 млрд рублей в бюджет, которые «вполне можно было бы направить как раз на пенсии». Вострецов отметил, что для повышения пенсий гражданам страны необходимо не просто так отдавать средства, а вкладывать их в развитие инфраструктуры.

«2/3 части доходов отдаются на пенсии. Решение о повышении пенсионного возраста принято не от хорошей жизни. Мы принимали это решение одни из последних в мире, тянули до последнего. Был выбор — все деньги нефтегазовой отрасли отдать на пенсии, но тогда их лишилась бы инфраструктура. Чтобы пенсии росли, нужно развивать экономику», — сообщил Сергей Вострецов.

Помощь женщинам и домашнее насилие

Ржаненков подчеркнул, что городские власти оказывают помощь не только пенсионерам и людям с ограниченными возможностями, но и женщинам, оказавшимся в опасности. По его словам, в Северной столице работает отделение Кризисного центра помощи женщинам «Маленькая мама» и другие государственные учреждения.