Новые правила сдачи на водительские права вступят в силу 1 апреля. ФАН-ТВ

Уже через две недели будущие автомобилисты будут сдавать экзамен на водительские права по новым правилам. Они вступят в силу с 1 апреля 2021 года. В перечне несколько изменений.

Площадка и город будут объединены. Упражнения, которые раньше будущий водитель сдавал на специальной закрытой территории: параллельная парковка, заезд в гараж, змейка и другое, теперь будут проходить в условиях реального дорожного движения. Однако в некоторых отделениях ГИБДД закрытые автодромы все же останутся. Экзамен на них по-прежнему будут сдавать мотоциклисты, мопедисты, кандидаты в водители квадроциклов и трициклов.

Маршрутов для сдачи предусмотрят несколько, знать путь следования заранее экзаменуемый не будет. Отметим, что сейчас у каждого подразделения ГИБДД есть свой утвержденный маршрут, который включает в себя перекрестки, пешеходные переходы, развороты и так далее. Автошколы об этих проездах знают и своих кандидатов прогоняют по ним несколько раз. С 1 апреля будет утвержден общий список улиц и проспектов, на которых возможно проведение экзамена. По какому именно пути ехать, экзаменатор решит во время движения. Такие меры приняты для того, чтобы изменить в целом подход автошкол к практическому обучению, а человек был готов к реальным дорожным условиям.

Система оценки навыков тоже претерпит изменения. Пересмотрена степень влияния ошибок на безопасность. Так, непристегнутый ремень или использование телефона будут в числе грубых нарушений. За такие недочеты сразу же грозит оценка «не сдал».

Новый стандарт устанавливает и перечень для аннулирования водительских прав. В этом списке: истечение срока действия удостоверения, его повреждение, изменение персональных данных, выдача прав с нарушениями, появление у водителя медицинских противопоказаний.