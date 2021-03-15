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Экономика

Компания «Русагро» объяснила резкий рост отпускных цен на сахар

Компания «Русагро» объяснила резкий рост отпускных цен на сахар

Москва, 15 марта. Один из крупнейших производителей сахара в России подтвердил, что в четвертом квартале прошлого года оптовая стоимость выросла на 78% в годовом выражении — с 21,9 до 39,2 рубля за

В среднем за 2020 год сахар подорожал в опте на 7% (с 27,5 до 29,5 рубля), говорится в отчете компании «Русагро» (владеет брендами «Русский сахар», «Чайкофский», Mon Cafe и «Брауни»). Отпускные цены увеличились из-за повышенного спроса на фоне небольшого урожая сахарной свеклы и последствий пандемии COVID-19.

О подорожании сахара в связи с ожиданиями его дефицита гендиректор группы Максим Басов предупреждал в середине осени. Из-за погодных условий урожайность сахарной свеклы упала по стране на 25%, в результате производство сахара сократилось на треть. Что касается площади посева, она сократилась на 19% после рекомендаций Минсельхоза. Дело в том, что выпуск сахара в 2016 году превысил уровень потребления, сформировались рекордные товарные запасы, а цены ставили его производство на грань рентабельности.

В минувшем декабре Минсельхоз, Минпромторг, ряд производителей и торговых сетей подписали соглашение, согласно которому максимальная отпускная цена на сахар зафиксирована в размере 36 рублей, а розничная — 46 рублей за килограмм. Продлевать договоренности после 1 апреля не планируется.

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