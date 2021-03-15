Стало известно, чем будет заниматься Моргенштерн в Альфа-банке

, 15 марта. Рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн устроился в Альфа-банк на должность маркетолога. Теперь Моргенштерн будет отвечать за коммуникации банка с молодежью.

Директор Альфа-банка по маркетингу Алексей Гиязов считает рэпера очень креативным. По его словам, 23-летний миллионер настроен серьезно. Моргенштерн заверил свое руководство, что за него не придется краснеть.

«Да, Моргенштерн — самый неоднозначный маркетолог в стране, но и самый креативный. А мы хантим в свою команду лучших», — рассказал директор по коммуникациям Альфа-банка.

Рэперу предстоит работать в офисе. Ему придется периодически присутствовать на планерках и рассказывать руководству о достигнутых результатах. Моргенштерну уже поставили первую задачу: привлечь в банк не менее 100 тысяч новых клиентов.

Ранее Моргенштерн лишился более 2 млн рублей во время очередного похода в магазин. В Сети он похвастался длинным чеком, среди позиций которого фанаты смогли разглядеть дорогостоящие купальник, бюстгальтер и плавки.