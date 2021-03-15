Библиотекарь института растениеводства отдала мошенникам 820 тыс. рублей

Санкт-Петербург, 15 марта. Мошенники, представившиеся сотрудниками «Сбера», угрозами вынудили библиотекаря института растениеводства Наталью Иванову отдать им 820 тысяч рублей.

Мошенники напугали женщину утечками данных и вынудили поехать в банк ВТБ, где она закрыла свой счет, получив наличными 820 тысяч рублей. После этого злоумышленники уже угрозами ответственности за «препятствие следствию» и хранение «меченых купюр» вынудили библиотекаря поехать к платежному терминалу банка «Тинькофф» и внести все деньги на указанный ими счет. Когда женщина поняла, что ее обманули, она обратилась в полицию.

Похожий случай произошел недавно в Краснодаре. Федеральное агентство новостей рассказало, что жительница этого города отдала мошенникам 2,5 миллиона рублей.