В Минобороны Украины описали сценарий вооруженного противостояния с Россией

Киев, 15 марта. Источник Минобороны Украины поделился возможным сценарием войны между Украиной и Россией в случае, если Киев решит вернуть Донбасс силовым путем.

Собеседник издания Страна.ua в киевском оборонном ведомстве утверждает, что если Москва решится на открытую конфронтацию с Киевом, то вряд ли наступление будет вестись на укрепрайоны в Донбассе.

«Россия попытается встречными ударами из Крыма и Белгорода рассечь страну на две части. При одновременном ударе на Киев со стороны Брянска и, возможно, Белоруссии», — рассуждает источник.

Вместе с этим он признал маловероятность военной интервенции России, но отметил, что готовиться необходимо ко всем возможным вариантам. В материале украинского издания также отмечается, что подразделения ВСУ в Донбассе приведены в полную боеготовность. Собеседник «Страна.ua» допускает, что Москва может вмешаться в конфликт.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об обеспокоенности Кремля ситуацией на линии разграничения в Донбассе. В России выразили надежду на то, что официальный Киев сможет удержать различные вооруженные формирования в регионе от провокаций, и тогда эскалация не перейдет «красную черту».

Ранее сообщалось об обстреле окрестностей Донецка и Горловки со стороны ВСУ.