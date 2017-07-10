Одной из ключевых задач группировок сирийской оппозиции на начальном этапе войны стало растягивание и истощение сил сирийской армии по всей территории страны. Для этого предпринимались атаки мобильных групп в разных районах. И даже если на первых этапах правительственные войска могли выбить боевиков из населенного пункта, это не значило ровным счетом ничего. Несмотря на подавление очагов активности, силы оппозиции возвращались на те же места, но уже в компании с боевиками радикальных исламистских группировок.



Именно это и произошло с провинцией Идлиб — будущим очагом террористов на северо-западе Сирии.



На протяжении весны 2011 года ситуация в провинции, граничащей с Турцией, постепенно начинала скатываться в хаос. Вылились протесты в Идлибе в полномасштабную военную операцию в Джиср аш-Шугуре, в ходе которой пострадали как гражданские жители, так и сотрудники сил безопасности. До сих пор точно неизвестно, что послужило причиной столкновений в городе. Западные исследователи предполагают, что Джиср аш-Шугур был давним оплотом радикальных исламистов: местные жители ненавидели правительство Сирии за то, что они потеряли родственников во время Исламистского восстания, организованного «Братьями-мусульманами» в 1976 году.



13 мая массовые демонстрации в городе вылились в насилие на улицах: протестующие подожгли офис партии «Баас». Следующая акция протеста 3 июня была разогнана правительственными силами после того, как во время попытки нападения на полицейский пост был убит мирный житель Басиль аль-Масри. Похороны убитого, назначенные на 4 июня, превратились в резню на улицах города: местная ячейка оппозиции открыла огонь по почтовому отделению, после чего в ответ по толпе начался снайперский огонь. Разъяренные жители, не зная, кто начал стрельбу, атаковали правительственные учреждения, взяли штурмом местное полицейское отделение и захватили хранившееся там оружие. В результате событий 4 июня погибло до 20 сирийских военнослужащих.



Резня в Джиср аш-Шугуре продолжилась 6 июня: подстрекаемые местными боевиками жители линчевали до 120 сирийских военных и полицейских. Ряд тел был изуродован до неузнаваемости и сброшены в реку Оронт. Агентство SANA впоследствии опубликовало утекшие переговоры боевиков, согласно которым целью атаки было подорвать доверие граждан к правоохранительным органам, а трупы убитых полицейских планировалось выдать за массовое захоронение мирных жителей, якобы убитых силами Асада.