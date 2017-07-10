Кроме самого города, патовая ситуация складывалась на окраинах Алеппо, где боевики принялись постепенно окружать город, обрывать коммуникации и создавать угрозу для находящегося там гарнизона. Первой ключевой целью боевиков, на острие которых шли террористы из «Джебхат ан-Нусры», стали военные базы и аэродромы сирийских войск, которые могли бы выставить силы для противодействия наступлению в Алеппо. 31 августа 2012 года боевики атаковали ряд военных баз в окрестностях города — в частности, базу Расм аль-Абуд и аэродром Абу-ад-Духур в провинции Идлиб.
Второй важной целью боевиков на направлении Алеппо стали ключевые трассы, по которым осуществлялось снабжение городского гарнизона и поддерживающих сил сирийской армии. К ноябрю 2012 года боевики сумели перерезать стратегическое шоссе Дамаск — Алеппо в районе города Маарет ан-Нууман, за установление контроля над которым начались ожесточенные бои. Возникший кризис снабжения привел к поиску обходного маршрута для снабжения сил сирийской армии в районе Алеппо в результате чего, был найдет стабильный маршрут между населенными пунктами Ханассер, Итрия и Ас-Саламия, впоследствии получивший название «дорога жизни
».
Истощенная в боях на нескольких направлениях сирийская армия не могла сдерживать наплыв террористических группировок. К 2014 году боевики ССА, «Джебхат ан-Нусры» и других формирований захватили значительные территории на севере провинции Алеппо и сжали клещи вокруг гарнизона города на юге. В руках сирийской армии остались незначительные анклавы, которые держались в осаде — занятые шиитами населенные пункты Нубболь и Аз-Захра, а также авиабаза Квайрес.