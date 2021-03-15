В Киеве сочли невозможным решить конфликт с Донбассом

Киев, 15 марта. Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе на минских переговорах Алексей Арестович допускает ведение конфликта на юго-востоке Украины в течение десятилетий.

Бывший актер, а ныне украинский политик Алексей Арестович полагает, что такое развитие событий может быть претворено в жизнь в случае, если президенту Украины Владимиру Зеленскому не удастся сдвинуть переговоры в «нормандском формате» с мертвой точки.

«Значит, так и будем вести переговоры по каким-то тактическим вопросам: обмен пленными, открытие КПВВ, гуманитарщина вся эта и так далее, разминирование, ремонты фильтровальных станций и тихонько перестреливаться на фронте. Есть же конфликты, которые длятся так десятилетиями», — сказал он.

Он привел в качестве примера Израиль, где «так живут на протяжении последних 70 лет».

«И мы так можем жить 70 лет, можем и 80, можем и 100. К этому надо привыкнуть, это — реальность, это надо понять», — добавил Арестович.

По словам представителя украинской делегации в ТКГ, обществу нужно перестать задумываться о вопросах примирения Украины с Донбассом и спрашивать, когда закончится острая фаза противостояния.

«Все очень просто: никогда. Вот это надо понять и запомнить. Ближайшие несколько лет будет все то же самое: бах-бах, периодически гибнут военные, мы постреляли, они по нам постреляли», — рассуждает Арестович.

Он добавил, что это может закончиться только в случае, если одна из сторон решится на более радикальные меры. Украинский политик недвусмысленно намекнул на Россию, когда сказал, что «нам выбьют зубы и заберут это все». Крайним вариантом развития событий Арестович назвал Донбасс в статусе серой зоны, которая «никому не нужна» и которыми «Россия себя окружает».

Ранее стало известно об обстреле украинскими силовиками 15 марта пригородов Донецка и Горловки из крупнокалиберного вооружения.