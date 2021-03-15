Новое дело после убийства студентки возбудили в Кемерове

Кемерово, 15 марта. СК РФ начал новое уголовное производство по факту убийства студентки в Кемерове. Фигурантами дела стали три сотрудницы дежурной части МВД, их подозревают в халатности.

Правоохранители намерены привлечь к ответственности работниц дежурной части городского управления МВД, которые не отреагировали на вызов об избиении девушки в одном из домов. Они не выяснили у заявителей обстоятельства ЧП, а также не довели эту информацию до оперативных нарядов, чтобы те вмешались в конфликт.

Ранее следователи возбудили еще одно уголовное дело в отношении двух кемеровских полицейских. В ночь, когда на девушку было совершено нападение, они дежурили в районном отделе полиции.