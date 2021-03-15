Психолог объяснила, как принц Гарри может свести в могилу свою жену

Семья королевы Великобритании может использовать принца Гарри для того, чтобы нанести вред здоровью его жене, бывшей актрисе и фотомодели, герцогине Сассекской Меган Маркл. Таким мнением поделилась в беседе с ФАН психолог, нумеролог Элена Гамаюн.

По словам эксперта, воздействовать на супругу может позволить факт родства ее мужа с королевской семьей.

«Безусловно, по энергетике он, как представитель рода, может являться проводником негативной атаки на нее. Развод уже ничего не изменит. У них уже появились дети. В таких случаях у людей образуется энергетическая связь на всю жизнь», — сообщила специалист.

Элена Гамаюн подчеркнула, что сам супруг не испытывает к своей второй половинке плохих чувств и женился на ней по любви, несмотря на то, что как личность она намного сильнее его.

«Это говорит о том, что он нуждается в защите и поддержке. Есть такие мужчины, которые ищут сильную женщину. Это не плохо и не хорошо. Это просто факт. Осознанно он никогда не сделает ей ничего плохого. Думаю, он будет ее поддерживать, если только не будет сделана порча на разрыв отношений. В таких случаях пара начинает ссориться по пустякам», — сказала собеседница ФАН.

В завершение она добавила, что Букингемский дворец может причинить вред герцогине Сассекской разными способами.

«Такая работа делается и по фотографии, и по дате рождения. Например, космоэнергет может выйти на энергетическое тело личности и нанести удар, просто визуализируя человека и обладая мощными магическими способностями. Если такое начнется, то Меган придется прибегать к помощи подобных специалистов и обороняться. Есть такое направление — боевая магия», — подытожила нумеролог.

Ранее Элена Гамаюн поделилась с Федеральным агентством новостей результатами своего исследования матрицы судьбы Меган Маркл.