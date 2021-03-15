Испанские ученые обнаружили взаимосвязь между месяцем рождения и здоровьем человека

Мадрид, 15 марта. Развитие человека и будущее состояние его здоровья можно определить по месяцу рождения, считают ученые из Испании. Они подтвердили догадки, озвученные в 1930 году.

Рожденные летом дети — самые крепкие и высокие, а осенние дети являются потенциальными долгожителями. К таким выводам пришли испанские ученые. Они выявили взаимосвязь между датой рождения человека и его здоровьем.

В результате проведенных исследований ученые выделили самых здоровых детей. Рожденные летом люди болеют меньше всего, что обуславливается витамином D. Кроме того, они часто более оптимистичны, чем другие дети. Осенние именинники чаще остальных доживают до ста лет, что связано с периодом солнечных дней и обилием полезной пищи, которую может употребить мать в период вынашивания. Самым крепким здоровьем обладают люди, родившиеся в мае.

Весенние дети оказались наиболее уязвимыми к аллергии и астме. Испанские ученые полагают, что это связано с весенним цветением. Сезонные эпидемии гриппа и ОРВИ стали причиной предрасположенности зимних деток к психическим расстройствам и опухолям центральной нервной системы. Тем не менее ученые отмечают, что именно зимние именинники — самые целеустремленные.

Ранее сообщалось, что биологи из США определили ген, замедляющий процесс старения клеток мозга. Им стал ген FOXO3.