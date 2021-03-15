Еврокомиссия инициировала юридическую процедуру против Лондона из-за Brexit

Брюссель, 15 марта. Европейская комиссия (ЕК) организовала юридическую процедуру против Великобритании.

Решение было принято из-за невыполнения британской стороной соглашения по Brexit. Об этом сообщается в соответствующем заявлении Еврокомиссии.

«Еврокомиссия направила сегодня письмо с официальным уведомлением Соединенному Королевству за нарушение основных положений протокола по Ирландии и Северной Ирландии, а также обязательства добросовестности в соответствии с соглашением о выходе из ЕС», — пояснили в ЕК.

Ранее британские порты объявили о неготовности к летним проверкам, связанным с Brexit. Представители морских гаваней попросили отложить чреду процедур по контролю деятельности.