Специалисты работают на аварийном участке подземного газопровода в Сургуте

Сургут, 15 марта. Пресс-служба администрации Сургута сообщила о повреждении подземного газопровода в центре города и начале аварийных работ.

Аварийный участок подземного газопровода в центре Сургута был оперативно перекрыт, а абоненты переключены на резервную схему подачи газа. К месту прорыва прибыли специалисты «Сургутгаза» и приступили к работе. Об утечке сообщили жители города, которые услышали сильный шум, похожий на звук мощного пылесоса, и почувствовали характерный запах газа.

Недавно в Сургуте произошло более приятное событие. Федеральное агентство новостей рассказало о том, как работники местного аэропорта помогли лисенку, попавшему в капкан.