Украинский журналист назвал несбыточными мечты Киева о покупке истребителей F-15

Санкт-Петербург, 15 марта. Украине не хватит денег для того, чтобы оснастить свои ВВС американскими истребителями пятого поколения F-15, заявил главный редактор издания «Украина.ру» Искандер Хисамов.

Ранее командующий ВВС Украины Сергей Дроздов сообщил, что Киев рассматривает возможность принятия на вооружение американских самолетов четвертого поколения F-15 и дальнейший переход на истребители пятого поколения F-35.

Он отмечал, что в ближайшие 10 лет из состава ВВС будет исключена имеющаяся боевая техника, поэтому стране необходимо оснастить свою армию более современным и эффективным вооружением.

В ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН «Почему Украина — это территория беззакония» Хисамов заявил, что планы украинских властей по перевооружению ВВС являются несбыточной мечтой.

«Стоимость самолетов США не позволит закупать, бюджета Украины не хватит. Это все мечты. Американцы поставили надувные лодки, которые не предназначены для боевых действий. Ничего они нам из боевых средств не поставляют», — заявил украинский журналист.

Ранее бывший председатель Верховной рады Украины Александр Турчинов заявил, что украинская армия в 2014 году не была готова защищать государство из-за острой нехватки денежных средств, пишет RT.