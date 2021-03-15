Отец Тимати назвал рэпера «отмороженным» из-за участия в «Холостяке»

Москва, 15 марта. Главным героем нового сезона шоу «Холостяк» стал рэпер и бизнесмен Тимати. Первый выпуск с участием музыканта смотрел его отец Ильдар Юнусов.

Юнусов-старший с иронией относится к способам сына заработать. Он с любопытством смотрел выпуск «Холостяка» с участием Тимати на ноутбуке. Программу ему включила дочь Анна. Она и опубликовала в Instagram-stories видео с язвительным комментарием отца.

«Смотрю, что там этот отмороженный вытворяет», — сказал Ильдар Вахитович дочери.

Далее Анна поинтересовалась у отца, есть ли в словах Тимати хоть какой-то смысл. Юнусов-старший дал положительный ответ. Затем он иронично подчеркнул, что рэпер — «корифей мысли». Анна звонко рассмеялась на видео от сказанных отцом слов.

Ранее сообщалось, что Тимур Юнусов рассказал участницам «Холостяка» о своих отношениях с Анастасией Решетовой. Певец признался, что у них с моделью очень тесная связь из-за общего ребенка Ратмира. Он понимает, что с Решетовой связан на всю жизнь.