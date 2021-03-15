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Российский бренд Caviar выпустил слиток золота со встроенным IPhone 12 Pro

Российский бренд Caviar выпустил слиток золота со встроенным IPhone 12 Pro

Москва, 15 марта. Линейка дизайнерских устройств компании Caviar пополнилась новыми экземплярами. Ювелиры встроили в слитки золота IPhone 12 Pro и Samsung S21.

Caviar — российский бренд, занимающийся выпуском люксовых версий популярных устройств. Ранее они выпускали смартфоны с вставками из лунных камней, с покрытой кожей питона крышкой и бриллиантовыми вкраплениями в корпус. В этот раз компания пошла по пути минимализма и выпустила в свет килограммовый слиток золота со встроенным IPhone 12 Pro. Об этом сообщается на сайте компании.

Новинка получила название GoldPhone. Корпус устройства выполнен из золота 999,9 пробы весом в один килограмм. Заднюю крышку украшает логотип компании с указанием информации о лимитированной серии, весом и пробой золота.

Всего было выпущено семь экземпляров GoldPhone. Стоимость гаджета составляет 10 795 000 рублей. Любители устройств на Android также смогут приобрести необычный слиток золота. Вместо IPhone 12 Pro в него встроен Samsung S21. Стоимость, однако, будет отличаться — 11 535 000 рублей.

Ранее сообщалось, что компания Caviar выпустила золотой iPad Pro. Устройство украсили 81 бриллиантом. Его стоимость составляет около 12 миллионов рублей.

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