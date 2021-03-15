Российский бренд Caviar выпустил слиток золота со встроенным IPhone 12 Pro

Москва, 15 марта. Линейка дизайнерских устройств компании Caviar пополнилась новыми экземплярами. Ювелиры встроили в слитки золота IPhone 12 Pro и Samsung S21.

Caviar — российский бренд, занимающийся выпуском люксовых версий популярных устройств. Ранее они выпускали смартфоны с вставками из лунных камней, с покрытой кожей питона крышкой и бриллиантовыми вкраплениями в корпус. В этот раз компания пошла по пути минимализма и выпустила в свет килограммовый слиток золота со встроенным IPhone 12 Pro. Об этом сообщается на сайте компании.

Новинка получила название GoldPhone. Корпус устройства выполнен из золота 999,9 пробы весом в один килограмм. Заднюю крышку украшает логотип компании с указанием информации о лимитированной серии, весом и пробой золота.

Всего было выпущено семь экземпляров GoldPhone. Стоимость гаджета составляет 10 795 000 рублей. Любители устройств на Android также смогут приобрести необычный слиток золота. Вместо IPhone 12 Pro в него встроен Samsung S21. Стоимость, однако, будет отличаться — 11 535 000 рублей.

Ранее сообщалось, что компания Caviar выпустила золотой iPad Pro. Устройство украсили 81 бриллиантом. Его стоимость составляет около 12 миллионов рублей.