Киев, 15 марта. Украинские олигархи богатеют за счет простых людей, пока президент страны Владимир Зеленский работает в интересах капиталистов. Об этом заявил украинский политолог Алексей Якубин.

Якубин уверен, чтобы понять, в чьих интересах работает правительство страны, достаточно посмотреть, кто больше всех богатеет. И пока доходы и запасы простых граждан Украины снижаются, а тарифы только растут, все больше украинских олигархов попадает в списки Forbes.

«Мы же понимаем, что это наши деньги, что они богатеют за счет денег, вытянутых из украинской экономики. Это деньги, которые могли пойти на больницы, на дороги, на социальные программы», — негодует политолог.

Зеленский прощает принадлежащим олигархам предприятиям долги перед страной. Политолог уверен, что если по утверждениям экономиста Карла Маркса власть — это комитет буржуазии, то на Украине при Зеленском процеветает «комитет олигархии».

Олигархические круги навязывают Украине агрессивную неолиберальную идеологию, сочетающую в себе перераспределение капитала от бедных к самым богатым и подавление любого недовольства репрессивной государственной машиной, которая работает в интересах бизнесменов.

Особенно возмутительно, считает Якубин, что украинские олигархи не богатеют от чего-то, что может быть логически обоснованно — ритейл, высокие технологии и медицина — то, что оказалось наиболее востребовано во время пандемии коронавируса. В отличие от американских предпринимателей Джеффа Безоса или Илона Маска, уверен политолог, на Украине просто распродают то, что лежит прямо под ногами.

Ранее представители оппозиции критиковали президента Украины Владимира Зеленского за заискивания перед президентом США Джо Байденом в надежде на телефонные разговор двух лидеров.