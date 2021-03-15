Ляйсан Утяшева устроила Павлу Воле сюрприз в виде прыжка с парашютом

Дубай, 15 марта. Резидент Comedy Club и телеведущий Павел Воля совершил первый в жизни прыжок с парашютом в свой день рождения, который он отметил в Дубае.

Супруга юмориста, гимнастка и ведущая Ляйсан Утяшева устроила сюрприз мужу в честь его 42-летия. Знаменитость подарила Павлу Воле незабываемые впечатления, о которых рассказала на своей странице в Instagram.

«Тематика дня рождения — высота! Папа наш впервые сегодня прыгнул с парашютом, взял высоту четыре километра», — написала Утяшева.

Шоумен прыгал вместе с инструктором, а их полет сняли на видео прямо в воздухе. После прыжка Павел Воля поделился эмоциями с женой.

«Супер! Лясь, спасибо, больше никогда таких сюрпризов!» — в шутку сказал юморист.

Вечером телеведущий отметил день рождения с семьей и друзьями. Праздник прошел в одном из самых высокорасположенных ресторанов мира.

Недавно Павел Воля публично рассказал об интимном секрете Полины Гагариной. Внезапное заявление мужа очень удивило Ляйсан Утяшеву.