Российский дизайнер вдохновился на создание новой коллекции вятской дымкой

Москва, 15 марта. Дизайнер Алена Ахмадуллина вдохновилась образом дымковской барыни, которая стала ее музой в процессе создания юбилейной коллекции одежды.

На презентации 3D-коллекции Ахмадуллина представила различные образы, сочетающие платья-пуховики, сарафаны, объемные стеганые кокошники и платки. Дизайнер поместила яркие дымковские мотивы в перспективу будущего, которое выглядит крайне пустынно за счет минималистичных песчаных пейзажей.

Наряду с этим 3D-модель, созданная Ахмадуллиной и компьютером, должна напомнить зрителю об истоках и традициях народа, которые призваны помочь людям сохранить идентичность в эру техногенной культуры. Яркие образы с гипертрофированными объемами и сложными деталями уже доступны в Сети. При этом стоимость каждого платья оценивается в 15 тыс. рублей, передает «Кировская правда».

Стилист и модный эксперт Владислав Лисовец тем временем прокомментировал идею заменить настоящих моделей роботами. По его словам, такой вариант не стоит исключать, поскольку он может быть дешевле и практичнее.