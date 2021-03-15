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Российский дизайнер вдохновился на создание новой коллекции вятской дымкой

Российский дизайнер вдохновился на создание новой коллекции вятской дымкой

Москва, 15 марта. Дизайнер Алена Ахмадуллина вдохновилась образом дымковской барыни, которая стала ее музой в процессе создания юбилейной коллекции одежды.

На презентации 3D-коллекции Ахмадуллина представила различные образы, сочетающие платья-пуховики, сарафаны, объемные стеганые кокошники и платки. Дизайнер поместила яркие дымковские мотивы в перспективу будущего, которое выглядит крайне пустынно за счет минималистичных песчаных пейзажей.

Наряду с этим 3D-модель, созданная Ахмадуллиной и компьютером, должна напомнить зрителю об истоках и традициях народа, которые призваны помочь людям сохранить идентичность в эру техногенной культуры. Яркие образы с гипертрофированными объемами и сложными деталями уже доступны в Сети. При этом стоимость каждого платья оценивается в 15 тыс. рублей, передает «Кировская правда».

Стилист и модный эксперт Владислав Лисовец тем временем прокомментировал идею заменить настоящих моделей роботами. По его словам, такой вариант не стоит исключать, поскольку он может быть дешевле и практичнее.

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