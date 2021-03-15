Вассерман рассказал, зачем США устроили охоту за Коломойским

Москва, 15 марта. Публицист Анатолий Вассерман прокомментировал действия США в отношении украинского олигарха Игоря Коломойского.

Ранее Вашингтон ввел санкции против Коломойского, его жены, сына и дочери. По мнению Анатолия Вассермана американское правительство сделало это для того, чтобы олигарх «сидел и не высовывался», передает издание «Украина.ру».

Публицист подчеркнул, что для Коломойского не составит труда спрятаться в Израиле или другом государстве, так как он имеет тройное гражданство.

«В любом случае американцы вряд ли реально потребуют его выдачи. Скорее, они предъявили ему черную метку, это сделано для того, чтобы он сидел и не высовывался», — считает публицист.

Коломойского внесли в санкционный список из-за причастности к коррупции в крупных масштабах, когда олигарх занимал должность губернатора Днепропетровской области в 2014 — 2015 годах, передает «Национальная служба новостей».

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Вашингтон за введение санкций, отметив, что страна «должна преодолеть систему, в которой господствуют олигархи».