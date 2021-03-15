Стало известно, почему орского маньяка ищут в Москве

Москва, 15 марта. Московские полицейские получили ориентировку на уроженца Орска 64-летнего Валерия Андреева, который известен серией нападений на женщин с изнасилованием и убийством.

Валерий Андреев, которого называют «орским маньяком», входит в число десяти самых опасных преступников мира и с 2012 года находится в международном розыске. Московские полицейские получили ориентировку на него, поскольку, как объясняет «МК», это связано с обновлением ориентировок после внедрения в Москве современной системы поиска по лицам.

Психолог Марианна Абравитова в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей выразила несогласие с тем, что судмедэксперты чаще всего не признают маньяков психически больными людьми. Она уверена, что у маньяков есть какой-то психический дефект, который современная медицина пока не может выявить.