Читатели The Times не считают Россию угрозой для Великобритании

Лондон, 15 марта. Российская Федерация не является угрозой для Великобритании. Такое мнение выразили читатели The Times после сообщения о «внешнеполитических врагах».

The Times опубликовал материал о том, что Лондон объявил Москву внешнеполитической угрозой номер один. Читатели не согласились с мнением британского правительства. Комментаторы вступили в активный спор, а некоторые назвали Евросоюз (ЕС) главным врагом Великобритании.

«Главная угроза для этой страны — это продажные и неумелые жулики, которые ею управляют», — написал пользователь Vegas.

Также читатели указали, что Китай может быть «опаснее» России. Проблема заключается в том, что Великобритания и другие западные страны привыкли к вечным конфликтам, поэтому запугивают людей вымышленными угрозами, рассуждают комментаторы.

«Запутались англичане во врагах. Кажется, у них все враги, кроме Штатов», — написал Stоne.

Ранее Великобритания анонсировала увеличение военного потенциала в киберпространстве. Наращивание мощи в интернет-сфере будет призвано «защищать людей». Кроме того, Лондон планирует выделить более 111 млрд долларов на модернизацию армии. Правительство собирается усовершенствовать вооружение к современным условиям боевых действий, передавала НСН.