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Читатели The Times не считают Россию угрозой для Великобритании

Читатели The Times не считают Россию угрозой для Великобритании

Лондон, 15 марта. Российская Федерация не является угрозой для Великобритании. Такое мнение выразили читатели The Times после сообщения о «внешнеполитических врагах».

The Times опубликовал материал о том, что Лондон объявил Москву внешнеполитической угрозой номер один. Читатели не согласились с мнением британского правительства. Комментаторы вступили в активный спор, а некоторые назвали Евросоюз (ЕС) главным врагом Великобритании.

«Главная угроза для этой страны — это продажные и неумелые жулики, которые ею управляют», — написал пользователь Vegas.

Также читатели указали, что Китай может быть «опаснее» России. Проблема заключается в том, что Великобритания и другие западные страны привыкли к вечным конфликтам, поэтому запугивают людей вымышленными угрозами, рассуждают комментаторы.

«Запутались англичане во врагах. Кажется, у них все враги, кроме Штатов», — написал Stоne.

Ранее Великобритания анонсировала увеличение военного потенциала в киберпространстве. Наращивание мощи в интернет-сфере будет призвано «защищать людей». Кроме того, Лондон планирует выделить более 111 млрд долларов на модернизацию армии. Правительство собирается усовершенствовать вооружение к современным условиям боевых действий, передавала НСН.

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