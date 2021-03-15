WP: сотрудничество РФ и КНР в космосе грозит США неприятными последствиями

Вашингтон, 15 марта. Научное сотрудничество России и Китая в космосе может перерасти в военное, что является весьма зловещим знаком для США. Об этом пишет издание The Washington Post.

Американские журналисты считают, что заявление России и Китая о планах совместными усилиями построить на Луне научную станцию является для США "зловещим предзнаменованием".

По мнению обозревателей The Washington Post, сближение Москвы и Пекина может привести к созданию российско-китайского альянса, направленного против Запада. Хотя строительство лунной базы само по себе не является угрозой для США. Лунные лазеры и китайское оружие, размещенное на Луне, Пентагону угрожать точно не будут.

Однако само заявление о совместном проекте России и Китая дает повод насторожиться. Американские аналитики обратили внимание, что Пекин и Москва за последние несколько лет очень сблизились. Россия продает Китаю военную технику последнего поколения, а армии регулярно проводят совместные учения.

Стоит отметить, что союз Китая и России вызывает беспокойство у Японии. При попытке Токио отрезать Курилы от материковой России Пекин вряд ли останется в стороне, так как российские базы находятся практически у границ КНР.