Спецслужбы Сирии задержали троих смертников в Дамаске

Дамаск, 15 марта. Сотрудники спецслужб Сирийской Арабской Республики предотвратили тройной теракт в столице страны. Об этом сообщило агентство SANA.

У задержанных при себе были нательные пояса со взрывчатыми веществами. Компетентные органы сообщили, что готовится задержание еще троих смертников. Сообщается, что теракт был предотвращен благодаря оперативной работе совместно с бдительными жителями пригородных районов Дамаска.

Какие именно объекты могли попасть под удар, пока не сообщается. Накануне стало известно о том, что на северной территории провинции Идлиб взорвался заминированный мотоцикл, был ранен один человек.

Ранее сообщалось, что сирийские военнослужащие проводят разминирование территории в провинции Хама.