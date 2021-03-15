Возвращение к нормальной жизни: в Саратовской области откроют детские лагеря

Глава правительства Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что с 17 марта в регионе возобновляется работа детских лагерей. Ранее подобные учреждения не функционировали из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

«Подписано постановление о возобновлении деятельности санаторно-оздоровительных детских лагерей на территории региона. С 17 марта допускается бронирование мест, прием и размещение в учреждениях такого типа. При этом во всех организациях обязательно строгое соблюдение санитарных правил, установленных Роспотребнадзором, а также обследование персонала на коронавирус перед началом каждой санаторно-оздоровительной смены», — написал Бусаргин в Instagram.

На территории области существует 17 официально зарегистрированных детских лагерей, деятельность которых была полностью или частично приостановлена из-за пандемии. В первую очередь, новость о возобновлении работы порадовала сотрудников данных организаций.

«Конечно, это замечательно! Значит, у нас летом снова будет работа, а у детишек — возможность хорошо отдохнуть. Прошлым летом лагеря формально имели право принимать гостей, но «драконовские» требования безопасности по факту не давали возможности нормально функционировать. Многие и все не открылись, что логично. Теперь же, думаю, все будет в порядке. Вроде с коронавирусом постепенно справляемся, хотя непонятно, зачем вообще было ограничивать детей, которые достаточно устойчивы к болезни. Наверное, теперь весь персонал должен будет пройти вакцинацию, но лично я уже все и так сделала», — рассказала корреспонденту ФАН Елена П, работающая поваром в одном из балаковских лагерей.

Еще больше довольны скорым открытием оздоровительных лагерей родители. Прошлым летом большинству желающих так и не удалось отправить своих детей на отдых.

​​​​​​​«Пандемия ударила по нашей семье именно в летний период, потому что все трое моих детей должны были поехать в разные лагеря. Путевки нам полагаются официально, но поехать куда-то так и не получилось. Сначала нас перенесли на июль, потом на август, ну а потом наступило время возвращаться в школу. Из-за этого пришлось перекроить все планы и сменить рабочий график. Очень жду, что нынешним летом таких срывов уже не будет. Вы даже представить себе не можете, какое значение имеет возможность отправить ребенка на несколько недель в лагерь: они оттуда возвращаются довольные, загорелые и повзрослевшие», — резюмировала жительница Саратова Татьяна Зиновьева.

Отметим, что в Саратовской области каждую неделю уменьшается список коронавирусных ограничений. В частности, в конце февраля заведениям общепита разрешили принимать гостей после 23:00. Музеи, храмы и объекты розничной торговли тоже вернулись к «докоронавирусному» режиму работы.



Вожатая Гузель К. рассказала, что очень соскучилась по работе с детьми. Гости летних лагерей всего за одну смену успевают получить множество впечатлений.

​​​​​​​«Главным образом, я рада даже не за себя, а за детишек. Мне кажется ребята, никогда не бывавшие в детском лагере, даже внешне отличаются от товарищей, которые успели отдохнуть хотя бы одну смену. За три недели мальчики и девочки набираются свежего воздуха, здоровья и получают неоценимые навыки коммуникации. Да и я, честно сказать, соскучилась по ребятам. Я учусь на педагогическом факультете именно потому, что нравиться работать с детьми. Лагерь — это прекрасное место, всем рекомендую отправлять туда своих мальчиков и девочек», — отметила Гузель.

Ранее ФАН делал репортаж об отмене коронавирусных ограничений в Саратовской области. Причина — улучшение ситуации с заболеваемостью.