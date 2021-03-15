Министр ФРГ Маас ожидает одобрения санкций против Китая в Евросоюзе

Берлин, 15 марта. Министр иностранных дел Германии Маас надеется на принятие ЕС рестрикций против Поднебесной.

Глава немецкого МИД рассчитывает, что Брюссель согласится на введение ограничительных мер против Китая. Маас надеется на утверждение антикитайских санкций в сфере прав человека.

Ранее американская неправительственная организация осудила политику Пекина в адрес коренной мусульманской народности уйгуров. В отчете структуры указывается на якобы нарушения китайской стороной положений одной из конвенций ООН.