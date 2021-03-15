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Минздрав Перу и НИЦ Гамалеи ведут переговоры о регистрации «Спутник V»

Минздрав Перу и НИЦ Гамалеи ведут переговоры о регистрации «Спутник V»

Лима, 15 марта. Центр имени Гамалеи и Минздрав Перу завершат процедуру регистрации российской вакцины «Спутник V» в ближайшее время. Об этом сообщил министр здравоохранения Перу Оскар Угарте.

Российский центр предоставил документы в Главное управление по лекарственным препаратам, предметам оборудования и медикаментам (DIGEMID) Перу без посредников. «Спутник V» могут зарегистрировать уже через пару дней. Министр подчеркнул, что дозы вакцины доставит одна из транспортных компаний.

«Производители вакцины «Спутник V» предоставили документы в DIGEMID без посредников; они начали оформление документации и могут закончить ее через несколько дней; могу сказать, что переговоры находятся на завершающем этапе», — заявил министр здравоохранения.

Минздрав Перу и НИЦ Гамалеи ведут переговоры о регистрации «Спутник V»

13 марта председатель Совета министров Перу Виолетта Бермудес сообщила, что правительство планирует закупить 20 млн доз российского «Спутника V».

Что касается возможности закупки и импорта вакцин в страну частными компаниями, Оскар Угарте отметил, что фирмам необходимо зарегистрироваться в DIGEMID и подтвердить наличие холодильных камер для хранения препаратов.

«Компании необходимо получить сертификат и подтвердить, что производитель, у которого она закупает препараты, является аккредитованным; лаборатория, производящая вакцину, должна выполнять правила эффективной практики изготовления качественных медикаментов; если все эти требования будут выполнены, никаких проблем не будет», — добавил Угарте.

Министр также заявил, что на текущий момент российское посольство в Перу не продавало вакцины в стране.

За минувшие сутки в Перу зарегистрировано 4443 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 162 человека.

По данным Министерства здравоохранения, с начала пандемии в Перу зафиксировано 1,4 млн случаев заболевания COVID-19, выздоровело 1,3 млн человек, умерло 49 тыс. человек.

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