Экономист предрек инвесторам Bitcoin разорение из-за ошибочной стратегии

Москва 15 марта. Если биткоин продолжит падать, то лучше продавать эту криптовалюту прямо сейчас. Такое мнение в беседе с ФАН выразил глава Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов. Эксперт прокомментировал новость о том, что курс Bitcoin с рекордных 61 800 долларов упал до 56 094 долларов.

«Майнеры и так продают свои биткоины, много кто их производит и продает. Но дело в том, что если и правда биткоин начал падать и эта тенденция продолжится, лучше будет продать, чтобы купить потом на минимумах, — посоветовал Колташов. — Это же качели, здесь зарабатывать нужно, покупая в нижней точке и продавая в верхней».

Зарабатывают майнеры, по словам эксперта, на разорении инвесторов.

«В экономике они называется инвесторами, а в данном случае, видимо, ослы. Потому что думают, что нужно покупать и держать, хотя это не акции каких-то крупных надежных компаний», — отметил Колташов.

Экономист считает, что криптовалюта является скорее инструментом управления массами, чем достойной заменой валютам.

«Это спекулятивный инструмент. Поэтому те, кто выскочил на максимуме, молодцы. Те, кто зашли на минимуме, тоже молодцы. А все остальные будут рассказывать, что криптовалюта вот-вот победит остальные валюты, что криптореволюция произошла: «Наконец-то, свершилось! Друзья, инвестируйте на вечные времена!..» Ну, а на «горках» этих доверчивых людей будут «раздевать», — уверен собеседник ФАН.

Колташов отметил, что серьезного влияния на экономику России и всего мира криптовалюты оказать не смогут.

«На экономику нашей страны это никак не повлияет. Это может повлиять на личные сбережения тех, кто будет неэффективно играть на рынке криптовалют, — пояснил эксперт. — А играть там нужно осмотрительно. Потому что там можно как очень много выиграть, так и очень много проиграть».

Как ранее сообщал ФАН, после достижения нового исторического максимума стоимость биткоина резко снизилась — более чем на 5%. Сейчас криптовалюта торгуется на уровне 56 732 долларов, следует из данных торговой площадки Сoindesk.

Новый исторический рекорд самая популярная криптовалюта в мире установила в субботу, перевалив за отметку 60 тысяч долларов. На бирже Binance стоимость биткоина на пике росла на 5,77% — до 60 104 долларов. По данным CoinMarketCap, монета дорожала на 7,08% — до 59 952 долларов.