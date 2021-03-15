Российскую вакцину «Спутник V» запросили в Европейском союзе

Страсбург, 15 марта. Европейский союз запросил российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом заявил председатель ПАСЕ Хендрик Дамс.

Сегодня агентство Reuters сообщило о том, что Евросоюз хочет начать переговоры с Россией по вопросу закупки вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Однако для этого необходимо, чтобы четыре государства сделали соответствующие запросы.

В Европе не хватает выпускаемых доз вакцины от COVID-19, эта тема сейчас как никогда стала актуальной. Со всей оперативной и точной информацией по статистике коронавируса в России можно ознакомиться на официальном сайте стопкоронавирус.рф.