Стоимость летнего проживания на российских курортах резко возросла

Москва, 15 марта. Аренда жилья на южных курортах Российской Федерации резко увеличилась в 2021 году.

Речь идет о бронировании проживания на курортах Крыма и Краснодарского края в летний период. Стоимость жилья в этом году будет примерно на 15 процентов выше, чем в прошлом, заявили специалисты сервиса онлайн-бронирования «Суточно.ру».

«Если говорить о главных курортах регионов, Ялта обогнала Сочи — аренда здесь стоит дороже в среднем на пять процентов», — пишет «Ъ».

В среднем в Крыму в 2021 году проживание стоит 3110 рублей в день. На курортах Краснодарского края посуточная аренда жилой недвижимости обходится туристам в 2890 рублей.

Российское правительство планирует финансирование третьего этапа программы туристического кешбэка. На эти цели власти выделят 2 миллиарда рублей, ссылается Федеральное агентство новостей на сообщение пресс-службы кабмина.