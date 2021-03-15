Новая система управления объединила ПВО в Центральной России

Москва, 15 марта. Специальная система управления силами противовоздушной обороны (ПВО) была активирована в Центральном военном округе (ЦВО).

Автоматизированная система управления (АСУ) «Фундамент-М» была доставлена в ЦВО еще в 2020 году, говорилось в сообщении Минобороны России. Сейчас АСУ прошла необходимый цикл испытаний и проверена в ходе учений. Она объединяет в единый командный контур новейшие зенитные установки С-400 «Триумф», зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь» и радиолокационные станции (РЛС).

Впервые система была испытана в марте 2021 года, передают «Известия». «Фундамент-М» накрыл защитным «зонтом» весь Урал и Поволжье. В первую очередь подобные установки размещались на более приоритетных направлениях — западном и восточном. Сейчас настала очередь центральных регионов России.

«Фундамент-М» представляет собой универсальную платформу, которая способна одновременно работать с различными локаторами. По закрытым каналам собранная информация передается в центр управления ВКС РФ.

Ранее военный эксперт рассказал о российском куполе ПВО на Дальнем Востоке. Также аналитики Конгресса США признали высокие боевые возможности С-400, передает RT.