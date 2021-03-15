Психолог о Меган Маркл: Она выглядит привлекательно, но внутри — это мужик

В общении со своим мужем — принцем Гарри — бывшей актрисе и фотомодели, а ныне герцогине Сассекской Меган Маркл с трудом удается быть мягкой и договариваться. Таким мнением поделилась в беседе с ФАН психолог, нумеролог Элена Гамаюн.

Эксперт поделилась с нами результатами своего исследования матрицы судьбы Меган Маркл.

«У нее по визитной карточке — четверка. Это женщина с мужским характером. Четверка дает ей возможность быть крупным политическим лидером. У нее это есть в матрице судьбы. В этом плане — шансы у нее очень большие. Кроме того, в «точке души» стоит семерка. Это называется энергией «воин-победитель». Это женщина с полностью мужской матрицей. Она выглядит привлекательно, но внутри — это мужик», — сообщила специалист.

Гамаюн предположила, с какими трудностями приходится сталкиваться герцогине Сассекской из-за таких особенностей.

«У нее очень сильное стремление к власти, политике. У нее есть склонность подавлять других. Речь идет не об издевательствах, а о подавлении воли. Достаточно сложная энергетика. Думаю, что она со своим мужем не играет роль женщины, но ей очень трудно дается пытаться быть с ним мягкой, договариваться. Ей буквально приходится сдерживать свою натуру», — пояснила собеседница ФАН.

Она отметила, что в настоящий момент в жизни супруги принца Гарри наступает время больших возможностей.

«Сейчас ей 40 лет. У нее включился 19-й аркан. Это Солнце. Знак означает шанс начать успешную карьеру хоть в политике, хоть в шоу-бизнесе. Сейчас матрица у нее предрасположена к, скажем так, яркому вхождению в сферу высокой популярности. Она может использовать это для политической карьеры», — подытожила психолог.

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