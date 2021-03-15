Никита Михалков раскрыл причины возвращения шоу «Бесогон» на телевидение

Москва, 15 марта. Знаменитый режиссер и актер Никита Михалков прокомментировал возвращение его программы «Бесогон» на канал «Россия-24».

Авторскую передачу Михалкова сняли с эфира в прошлом году после его заявления о том, что основатель компании Microsoft Билл Гейтс якобы собирается чипировать людей под предлогом вакцинации. Теперь же программу вернули на ТВ, причем без каких-либо табу.

«Никаких условий! <...> Мы договорились, что никаких ограничений не будет и не будет списка неприкасаемых», — сказал Михалков «Собеседнику».

Причина возвращения «Бесогона» в эфир заключается в том, что режиссеру удалось найти общий язык с каналом. Актер назвал это большой заслугой «России-24» и поблагодарил канал.

Ранее Никита Михалков ответил телеведущей Ксении Собчак, которая подсчитала его доходы. Кинематографист отметил, что деньги на многие свои фильмы находит самостоятельно.