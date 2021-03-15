Названы номинанты на премию «Оскар»

Лос-Анджелес, 15 марта. Американская академия киноискусств в ходе трансляции объявила список претендентов на получение заветной статуэтки «Оскар» в 2021 году.

Церемония вручения за заслуги в области кинематографа состоится 25 апреля в Лос-Анджелесе. В главной категории премии «Лучший фильм» представлены ленты «Отец» (Флориан Зеллер), «Манк» (Дэвид Финчер), «Минари» (Ли Айзек Чун), «Земля кочевников» (Хлоя Чжао), «Девушка, подающая надежды» (Эмиральд Феннел), «Иуда и черный мессия» (Шаки Кинг), «Звук металла» (Дариус Мардер).

За звание лучшего режиссера поборются Хлоя Чжао, Эмиральд Феннел, Томас Винтенберг («Еще по одной»), Дэвид Финчер, Ли Айзек Чун. В номинации «Лучший актер» представлены Энтони Хопкинс («Отец»), Чедвик Боузман («Ма Рейни: Мать блюза»), Риз Ахмед («Звук металла»); Гари Олдман («Манк»), Стивен Ян («Минари»).

Претендентками на получение статуэтки в категории «Лучшая актриса» стали Ванесса Кирби («Фрагменты женщины»), Фрэнсис Макдорманд («Земля кочевников»), Андра Дэй («Соединенные Штаты против Билли Холидей»), Виола Дэвис («Ма Рейни: Мать блюза»).

Историческая драма российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» не попала в список претендентов на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», хотя прежде была включена в шорт-лист.